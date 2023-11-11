وفاة دافيد رين كبير مصممي موسكينو عن 46 عاما بعد وقت قصير من تعيينه

توفي مصمم الأزياء الإيطالي دافيد رين، بعد وقت قصير من تعيينه مديرا إبداعيا لعلامة موسكينو.



وأعلنت المجموعة الإيطالية الفاخرة "إيفي"، الشركة الأم لـ "موسكينو "، عن خبر وفاة رين يوم الجمعة.



وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن رين توفي في ميلانو عن عمر 46 عاما "بعد دخوله إلى المستشفى قبل أيام قليلة بسبب مشكلة في القلب".



وكان رين يعمل في شركة "جوتشي" للأزياء لفترة طويلة.



وكان من المقرر أن يقدم أول مجموعة له لموسكينو في أسبوع ميلان للأزياء في فبراير 2024.



وقال ماسيمو فيريتي، الرئيس التنفيذي لشركة ايفي: "لا توجد كلمات لوصف الألم الهائل الذي نشعر به في هذه اللحظة العصيبة".