أموريم يصل إنجلترا لبدء رحلته مع مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وصول المدرب البرتغالي روبن أموريم، إلى مجمع التدريب التابع للنادي، بعد ظهر يوم الإثنين، لبدء رحلته رسميا مع الفريق.

بعد ساعات فقط من فوز سبورتنج لشبونة بنتيجة 4-2 على براجا في مباراته الأخيرة مع ناديه السابق، استقل أموريم طائرة من مطار بيجا في البرتغال إلى مانشستر في الصباح.

وأكد الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، أنه تم استقبال أموريم خارج مبنى الفريق الأول للرجال من جانب الرئيس التنفيذي عمر برادة، كما رحب به أيضًا المدير الرياضي دان آشورث والمدير الفني جيسون ويلكوكس.

ومن المقرر أن يلتقي أموريم الموظفين الرئيسيين في النادي، قبل أن يتمكن من بدء العمل بمجرد حصوله على تأشيرته.

وسيحظى أموريم بـ 13 يومًا للتحضير لأول مباراة له كمدرب للفريق الأول، خارج أرضه أمام إيبسويتش تاون يوم الأحد 24 نوفمبر.