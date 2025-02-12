 إصابة 5 أشخاص في حريق قرب مطار دولي بولاية تكساس الأمريكية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 5 أشخاص في حريق قرب مطار دولي بولاية تكساس الأمريكية


نشر في: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 6:42 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 6:42 ص

أصيب 5 أشخاص جراء اندلاع حريق في مركز للنقل بجوار المطار الدولي في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية الثلاثاء، وتصاعد عمود كبير من الدخان الأسود فوق المدينة الواقعة على الحدود الأمريكية المكسيكية.

ولم تذكر السلطات على الفور سبب اندلاع الحريق.

وقال روبرت أرفيزو نائب رئيس إدارة الإطفاء في إل باسو إن أكثر من 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق. وأضاف أنه لم يعرف على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا داخل المبنى، الذي انهارت جدرانه وسقفه. وقالت السلطات إنها سيطرت على الحريق.

وقالت المتحدثة باسم مدينة إل باسو لورا كروز أكوستا إن الحريق لم يتسبب في إرباك الرحلات الجوية في مطار إل باسو الدولي.


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