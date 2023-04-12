سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب 2.5 طن مخدرات بقيمة مالية 49 مليون جنيه في السويس.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية اعتزما نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهما، فضلاً عن قيامهما باستخدام سيارة "نقل قلاب" مُحملة بالسن لتبديد جهود المكافحة.

بالاشتراك مع مديرية أمن السويس تم ضبط أحد المتهمين سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية- حال استقلاله السيارة المشار إليها.

أسفر التفتيش عن ضبط (كمية لمخدر الهيدرو وزنت طن و250 كيلو جرام، كمية لمخدر البانجو وزنت طن، كمية لمخدر الحشيش وزنت 125 كيلو، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وبمواجهته بالمضبوطات، أيد ما جاء بالتحريات، وأقر بنقله للمواد المخدرة المضبوطة لحساب المتهم الهارب.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 49 مليونا و250 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.