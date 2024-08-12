- رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات بالسويس وطرح الوحدات السكنية به

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بالسويس، وطرح الوحدات السكنية التى تم تنفيذها للحجز، وذلك بحضور اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، لخدمة أهالي المحافظة، ولا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات، موجها بسرعة طرح الوحدات التي تم تنفيذها للحجز.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح وحدات مشروعات محافظة السويس، في إطار التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى؛ حيث تم خلال العرض الإشارة إلى أن هناك ثلاثة مواقع في مدينة السويس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 53 فدانا بعدد وحدات 3792 وحدة، والثانية 60 فدانا 3888 وحدة، والثالثة 85 فدانا بعدد وحدات 5832 وحدة، بمعدلات تنفيذ جيدة.

وفي هذا السياق، تم التنويه إلى أن الموقع الأول يتكون من 158 عمارة (أرضي و5 أدوار متكررة)، بينما الموقع الثاني يتكون من 162 عمارة، فيما يضم الموقع الثالث 243 عمارة، بالإضافة إلى أن المواقع الثلاثة تشمل أيضا وحدات إدارية، ومحلات تجارية، ومنشآت خدمية تشمل مسجدا سعة 500 مُصلي ومدارس، وحضانات وأسواقا تجارية، ومخابز.