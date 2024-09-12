أعلنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، عن إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمدن خليج السويس "رأس سدر، أبو زنيمة، أبو رديس، طور سيناء"، وذلك في إطار مبادرة "بداية" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وقال الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، في بيان اليوم، إن الحملة تنطلق تحت إشراف إدارة تنمية الأسرة بالمديرية، تحت شعار " مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة"، وذلك من خلال كل المنشآت الصحية بالمحافظة، ومراكز ووحدات طب الأسرة، وكذلك من خلال العيادات المتنقلة.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه من المقرر أن تستمر على مدار 6 أيام بداية من يوم السبت المقبل، حتى الخميس المقبل، خلال الفترة من 14 حتى 19 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة 100 يوم صحة، وايضا تقديم الخدمات العلاجية المجانية.

وشدد على أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للسيدات المستهدفات، وزيادة تركيب الوسائل طويلة المفعول، وكذلك تقديم خدمات تقديم المشورة، وتقديم كل خدمات المبادرات الرئاسية في المجال الصحي.