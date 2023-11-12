انتقد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بعد تعادل الفريق مع الجونة، ضمن منافسات الدوري العام.

وتعادل النادي الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على إستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

وقال رمضان السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "مارسيل كولر مع النادي الأهلي هذا الموسم يختلف عن الموسم الماضي".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كان يبعد عن كولر مشاكل الفريق، وحجة الإرهاق التي يتحجج بها كولر غريبة، فنحن مازلنا ببداية الموسم، والتغييرات عديدة على تشكيل الفريق في كل مباراة".

وتابع: "كيف يستبعد مارسيل كولر محمد عبد المنعم من مباراة الجونة؟ إراحته علامة استفهام، وأعتقد أن الأهلي استسهل المباراة".

وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "الأهلي أهدر فوزًا كان في المتناول أمام الجونة.. والأهلي هو من يصنع المدربين، وليس العكس".