شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المؤتمر الصحفي للإعلان عن قميص منتخب مصر الجديد، من قبل الشركة الراعية للملابس بحضور مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، ومحمد يحيى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة، وعادل الشرقاوي المسؤول عن تسويق ملابس المنتخبات المصرية في مصر، وأنتناس أكريمان مدير تسويق شركة الملابس، وهند عياري مدير تسويق الشركة في أفريقيا وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر و إبراهيم حسن مدير منتخب مصر.

كما حضر من لاعبي منتخب مصر كل من محمود حسن تريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد عواد وحمدي فتحي ومصطفي فتحي.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشاد وزير الشباب والرياضة بالتصميم الجديد للقميص، مؤكداً على أهمية الدور الذي يلعبه قميص المنتخب في نفوس الجماهير المصرية، وحث اللاعبين على بذل قصارى جهدهم لتحقيق المزيد من الإنجازات وهم يرتدون قميص منتخب مصر.

وأكد وزير الرياضة أن قميص منتخب مصر الجديد يعكس تاريخنا العريق وطموحاتنا المستقبلية، مشيراً إلى أنه تم تصميم القميص ليكون رمزًا للفخر والانتماء، حيث يجمع بين الأصالة والحداثة، ويعكس هوية الشعب المصري وثقافته،، وأن التصميم يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

وقال عادل الشرقاوي أنه سعيد بالشراكة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وفخور بالعمل في السوق الرياضي المصري، ورعاية أكبر المنتخبات المصرية في كافة الألعاب مثل منتخب اليد واللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد أن التصميم الجديد لقميص منتخب مصر يعكس تاريخ مصر الفرعوني وهوية الشعب المصري، متمنيا أن يكون القميص الجديد فأل حسن على المنتخب ويستعيد ريادته الأفريقية الجديدة، ويظهر من جديد في المونديال.

وأثنى جميع الحضور في المؤتمر الصحفي عن تصميم وشكل القميص المستوحى من حضارة مصر الفرعونية، والذي يعكس هوية مصر القديمة بأحدث التصميمات العالمية، ليكون القميص الجديد للفراعنة تحفة فنية تنتظر تتويجها بالبطولات.

وعبر جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، عن سعادته بالشكل الجديد لقميص المنتخب المصري، والذي يؤكد على الهوية المصرية التاريخية، مؤكداً أنه يتطلع أن يكون هذا القميص "قميص الإنجازات" للفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تطرح الشركة المسؤولة القميص في المتاجر الرسمية الأسبوع المقبل.

وسيكون الظهور الأول الرسمي للزي خلال المباريات المقبلة، حيث ينتظر الفراعنة العديد أيضاً من المواجهات أبرزها التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وبطولة أمم أفريقيا في المغرب 2025.