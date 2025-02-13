كشف والد أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك، عن بيع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب نجله مرتين أحدهما للشباب السعودي والثانية لنيوم، لكنه تراجع بسبب الخوف من الجماهير، مؤكدا أن زيزو باق على الزمالك.

قال والد زيزو في برنامج «ستاد المحور»:" نجلي أحد رموز نادي الزمالك، وانضم للنادي من فريق برتغالي مقابل مليون و500 ألف جنيه لمدة 6 أشهر، ثم وقع عقدًا جديدًا بـ3 ملايين جنيه، وقتها كان فرجاني ساسي يحصل على 29 مليونًا و500 ألف جنيه، وطارق حامد 18 مليون جنيه ومحمود علاء 14 مليون جنيه".

أضاف:" تم التعاقد بعدها بموسم مع أكثر من لاعب أبرزهم أشرف بن شرقي بمليون و150 ألف دولار في الموسم، وزيزو كان عنده سلام نفسي ويموت نفسه في الملعب".

تابع:" المسؤولون وبعض المنتمين للزمالك في الوقت الحالي يرددون أن المبلغ الذي سيحصل عليه زيزو حال التجديد سيفسد غرفة الملابس، لماذا لم يرددوا هذا الكلام وقت ساسي وبن شرقي وغيرهما؟".

أشار:" مجلس حسين لبيب لم يتواصل معنا حتى الآن، وزيزو شاري الزمالك ولدينا 7 عروض رسمية، وأنا منتظر حتى النهاية من أجل جماهير الزمالك".

أوضح:" بعض مسؤولي نادي الزمالك يريدون حرق نجلي، وإظهاره أنه خائن ويضغطون عليه من خلال الجماهير والسوشيال ميديا، وذلك لكي يقولوا إنه هو من يرفض التجديد للنادي".

أكد:" مجلس حسين لبيب باع نجلي مرتين، مرة للشباب السعودي في يناير 2024 ووقتها الزمالك كان سيحصل على 12 مليون دولار، والمرة الثانية إلى نيوم السعودي في شهر أغسطس 2024 وكان الزمالك سيحصل على 6 ملايين و300 ألف دولار".

أكمل:" وقبل الإعلان وتفعيل العقد النهائي، تراجع لبيب خوفًا من غضب الجماهير، نجلي يقدر الزمالك مثل شيكابالا، ولن أسمح لأي أحد أن يشوه صورته بين الجماهير، هل من المنطقي أن يخرج نائب رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية ويصرح بأن زيزو طلب 80 مليون جنيه؟، أقسم بالله هذا لم يحدث ولم نطلب هذا المبلغ".

أتم: " عقد زيزو منتهي في الوقت الحالي ويحق لنا التوقيع لأي ناد ولكن نجلي حتى الآن شاري الزمالك ومرتبط بجماهيره، لكنه حزين وغاضب من الجماهير التي تهاجمه في المباريات وعلى السوشيال ميديا، ولدي مفاجآت نارية وأكثر من ذلك سأكشف عنها في الوقت المناسب".