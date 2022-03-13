يرى خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، أن فريقه لا يملك فريق خلال الفترة الحالية، موضحا أن ذلك سبب خروج الأبيض من دوري أبطال إفريقيا والذي وصفها بـ"المسابقة الضعيفة".

وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية، مساء أمس: «الزمالك لديه لاعبين مميزين ولكن لا يملك فريق، ففي خط الدفاع نجد أن محمد عبدالغني ومحمود علاء ومحمود الونش، الثلاثي يتميز بقوة الانقضاض على الخصم ولعب ضربات الرأس، وعندما يضغط عليهم الفريق المنافس يشتتون الكرة».

وتابع: «الزمالك يحتاج إلى مدافع أخر يجيد بناء الهجمة، مثل أشرف قاسم، عماد النحاس، هاني سعيد».

وواصل: «الزمالك يعاني من مشاكل، بسبب عدم وجود أي إضافات في الفريق منذ موسم ونصف، لحرمان النادي من القيد لفترتين، ولكن هناك مشاكل آخرى فنية مثل تمركز اللاعبين داخل الملعب، وهناك بعض اللاعبين لا يقومون بالأدوار الدفاعية».

وأوضح: «هناك مشكلة للفريق الأبيض، وهي أن أشرف بن شرقي وشيكابالا، لا يجيدا القيام بالأدوار الدفاعية، لذلك عندما يتم قطع الكرة تكون هناك مساحات كبيرة في وسط ملعب الزمالك».

واسترسل: «الزمالك لديه مشكلة في مركز الظهير الأيمن، التونسي حمزة المثلوثي، لاعب تكتيكي مش ابتكاري، حظه السيئ أنه عندما يخطئ، الخطأ الذي يرتكبه يسفر عن هدف».

وحول خروج الفريق من دوري الأبطال، نوه:«لم يرضى أحد على أداء الزمالك في مباراة الوداد المغربي، تشعر أن اللاعبين مضغوطين وأضاعوا فرص سهلة، الأداء السيئ أدى إلى خروج الفريق من البطولة».

وسرد: «(عيب) في حق لاعبي الزمالك أن يخرجوا من البطولة الأفريقية في دور الـ16، لأن المسابقة ضعيفة، كل الفرق في دور المجموعات عادية لا تمتلك أي لاعب دولي، حيث لا يوجد سوى 5 فرق فقط هي التي تنافس على البطولة».

واختتم:«الفرق القوية في أفريقيا حاليًا هي الأهلي والترجي التونسي والوداد المغربي والرجاء المغربي والزمالك وصن داونز الجنوب أفريقي بعض الشيئ، من الممكن أن يظهر كل سنة فريق بشكل جيد، هذا الموسم بترو أتلتيكو، والموسم الماضي ظهر فريق سيمبا التنزاني».