رد المخرج محمد سامي، على واقعة اتهامه من قبل الفنانة عفاف شعيب بإجبارها على صعود سيارة شرطة في مسلسل ‏آدم رغم شعورها بألم في ظهرها، ما أدى إلى دخولها المستشفى لمدة 3 أسابيع فضلا عن تخليه عنها وعدم سؤاله عنها طيلة تلك ‏الفترة. ‏

وقال خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إنه‎ ‎يكن كل الاحترام للفنانة لعفاف ‏شعيب كونها سيدة كبيرة، ولن يتجاوز معها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن كل ما صرحت به عن الواقعة غير صحيح‎، لا سيما وأن الخلاف بينهما لم يكن بسبب هذه الواقعة‎.‎

وتابع: «أنا أبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت مع ست كبيرة، أي حد هيقول عليا الراجل ده مش محترم؛ لكن عفاف ‏شعيب اتكلمت كلام كثير كله كذب محصلش»، حسب تعبيره. ‏

ونفى ما ادعته «شعيب» بشأن مشهد «طالعة البوكس»، مؤكدًا أنها لم تصب بأي إصابة حيث صورت 4 مشاهد في ‏نفس اليوم، و 7 مشاهد في اليوم التالي، و 10 مشاهد في اليوم الذي يليه‎.‎

وذكر أن الخلاف بينهما نشأ بسبب واقعة أخرى، عندما طلبت «شعيب» السفر بحجة مساندة شقيقها المريض في رحلة ‏علاجه بدبي أثناء التصوير واضطر حينها إلى حل المشكلة من خلال إعادة ترتيب المشاهد؛ لتجنب إلغاء التصوير ‏حيث تواصل مع المنتج للاتفاق على تصوير مشاهد الفنانة عفاف شعيب بعد ذلك‎.‎

وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك أثناء تواصله مع صديقه مدير التصوير تامر جوزيف؛ بأن الفنانة عفاف شعيب تصور ‏مشهد لديه في عمل أخر، متابعا أنه طلب بعدها من المنتج محمود شميس معاتبة الفنانة عفاف شعيب على تصرفها، لأن ‏ذلك أثر على جدول التصوير‎.‎

وأشار الى أن الفنانة عفاف شعيب شعرت بالاستياء منه بعد هذه الواقعة وبدأت علاقتهما تتدهور، قائلا:«لما صورنا مشهد ‏البوكس ولا كان فيه أي حاجة، كل اللي حكته محصلش، ولا ظهرها طقطق ولا دخلت المستشفى، المشكلة أنها من ‏ساعة التصرف ده وهي مبتحبنيش».‏