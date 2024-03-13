رد المخرج محمد سامي، على واقعة اتهامه من قبل الفنانة عفاف شعيب بإجبارها على صعود سيارة شرطة في مسلسل آدم رغم شعورها بألم في ظهرها، ما أدى إلى دخولها المستشفى لمدة 3 أسابيع فضلا عن تخليه عنها وعدم سؤاله عنها طيلة تلك الفترة.
وقال خلال لقاء لبرنامج «أسرار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء، إنه يكن كل الاحترام للفنانة لعفاف شعيب كونها سيدة كبيرة، ولن يتجاوز معها بأي شكل من الأشكال، مؤكدا أن كل ما صرحت به عن الواقعة غير صحيح، لا سيما وأن الخلاف بينهما لم يكن بسبب هذه الواقعة.
وتابع: «أنا أبقى راجل قليل الأدب لو تجاوزت مع ست كبيرة، أي حد هيقول عليا الراجل ده مش محترم؛ لكن عفاف شعيب اتكلمت كلام كثير كله كذب محصلش»، حسب تعبيره.
ونفى ما ادعته «شعيب» بشأن مشهد «طالعة البوكس»، مؤكدًا أنها لم تصب بأي إصابة حيث صورت 4 مشاهد في نفس اليوم، و 7 مشاهد في اليوم التالي، و 10 مشاهد في اليوم الذي يليه.
وذكر أن الخلاف بينهما نشأ بسبب واقعة أخرى، عندما طلبت «شعيب» السفر بحجة مساندة شقيقها المريض في رحلة علاجه بدبي أثناء التصوير واضطر حينها إلى حل المشكلة من خلال إعادة ترتيب المشاهد؛ لتجنب إلغاء التصوير حيث تواصل مع المنتج للاتفاق على تصوير مشاهد الفنانة عفاف شعيب بعد ذلك.
وأضاف أنه فوجئ بعد ذلك أثناء تواصله مع صديقه مدير التصوير تامر جوزيف؛ بأن الفنانة عفاف شعيب تصور مشهد لديه في عمل أخر، متابعا أنه طلب بعدها من المنتج محمود شميس معاتبة الفنانة عفاف شعيب على تصرفها، لأن ذلك أثر على جدول التصوير.
وأشار الى أن الفنانة عفاف شعيب شعرت بالاستياء منه بعد هذه الواقعة وبدأت علاقتهما تتدهور، قائلا:«لما صورنا مشهد البوكس ولا كان فيه أي حاجة، كل اللي حكته محصلش، ولا ظهرها طقطق ولا دخلت المستشفى، المشكلة أنها من ساعة التصرف ده وهي مبتحبنيش».