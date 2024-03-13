تحدثت الفنانة شيرين، عن تجربتها الصعبة التي مرت بها مؤخرًا، وكيف ساعدها «حب» الناس على تجاوز محنتها والعودة من جديد.

وقالت خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، عبر شاشة «MBC1» مساء الثلاثاء، إن «الحب» هو الذي أعادها للحياة بعد أن فقدت الرغبة في الاستمرار، معقبة: «الحب هو اللي رجعني وفوقني.. مكنش عندي رغبة في الحياة إني أقدر أكمل» .

وأوضحت أنها مرت بظروف صعبة أثرت سلبا على توازنها النفسي جعلتها تنسى أنها أم لابنتين ومطربة لها جمهور كبير، قائلة:«مريت بظروف صعبة كل الناس تعرفها سببت لي عدم توازن شامل، أنا كنت ناسية تماما إن عندي بنتين، ومكنتش عارفة هسيبهم لمين ولا هسيبهم لأيه!».

وأكدت أن الحب الحقيقي هو الذي ساعدها على الوقوف على قدميها مجددا، مشيرة إلى أن كل فنان يمر بتجارب صعبة في حياته لكنها شعرت هذه المرة أن «عينا» (حسد) قد أصابها، معقبة: «الحب الحقيقي هو اللي وقفني على رجلي؛ لأن مفيش فنان لا يصاب بوقعات في حياته ويرجع يقف ويقع ثاني؛ لكن المرة دي كنت حاسة أنها عين».

وأوضحت أن هذه «الضربة» أثرت على كل شيء في حياتها بما في ذلك صوتها الذي لم يكن يخرج بشكل طبيعي، قائلة: «كنت بخاف أغني وكان زعلي كله بينعكس على صوتي أنه ميطلعش، أجرب أغني معرفش، مكنتش أعرف أغني جملة على بعضها مظبوطة».

وأشارت شيرين إلى أن تجربة عدم خروج الصوت حدثت مع الفنانة أصالة من قبل، واضطرت إلى أخذ حقن كورتيزون لكي تتمكن من الغناء.

من جانبها أيدت الفنانة أصالة صحة تأثير «الزعل» (الحزن) على منع خروج الصوت، موضحة أنها مرت بها في حفل بالكويت، حيث أغلق صوتها نتيجة «شدة الزعل».