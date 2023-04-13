 عمرو سلامة: نجاح جعفر العمدة حقيقة وواقع.. والتشكيك في ده إجحاف وإنكار - بوابة الشروق
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عمرو سلامة: نجاح جعفر العمدة حقيقة وواقع.. والتشكيك في ده إجحاف وإنكار


نشر في: الخميس 13 أبريل 2023 - 6:11 م | آخر تحديث: الخميس 13 أبريل 2023 - 6:13 م

قال المخرج عمرو سلامة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نجاح مسلسل "جعفر العمدة"حقيقة وواقع والتشكيك في ده إجحاف وإنكار".

وتابع: "ممكن تحلله أو تنتقده زي أي عمل فني زي ما تحب إنت حر ده حقك المشروع، لكن ما تقدرش تشكك في مقدار نجاحه".

واستطرد: "المسلسل وصل لمرحلة إن الناس مش بتتفرج على جعفر العمدة، الناس بتشجع جعفر العمدة، عامل تفاعل مع الجمهور ما بيحصلش إلا في ماتشات الكورة".

جدير بالذكر أن مسلسل جعفر العمدة تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان وهالة صدقي، وزينة، وأحمد داش، ومنة فضالي، وإيمان العاصي، ومي كساب.

 

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