 وزيرة التضامن تستجيب لاستغاثة سيدة تعول 3 أطفال بتوفير معاش شهري - بوابة الشروق
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وزيرة التضامن تستجيب لاستغاثة سيدة تعول 3 أطفال بتوفير معاش شهري

آية عامر
نشر في: الأحد 13 يونيو 2021 - 12:46 ص | آخر تحديث: الأحد 13 يونيو 2021 - 12:46 ص

تدخلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شخصياً؛ لحل أزمة سيدة تدعى أم سيف تعول 3 أطفال، بعد تغيب زوجها وتركها بدون مصدر دخل لشهور وتعيش بمفردها في منزل دون أثاث بمحافظة جنوب سيناء.

وكانت "أم سيف" وجهت استغاثة عبر برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة المحور ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، مساء أمس الجمعة، مطالبة وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مسكن وتدبير معاش شهري؛ لمواجهة نفقات وأعباء المعيشة.

وتواصلت وزيرة التضامن نيفين قباج، عقب انتهاء حلقة البرنامج مباشرة أمس الجمعة؛ لتعلن الوزيرة عن توفير مواد غذائية للسيدة أم سيف وأطفالها الثلاثة، وسيتم تجهيز المنزل الخاص بها وتم دعمها بمبلغ من المال مع مندوب من الوزارة.

كما وعدت "قباج" بتوفير معاش شهري بعد دمجها داخل برنامج تكافل وكرامة.

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