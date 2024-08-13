مسئول بمدينة زويل: ربط البحث العلمي بالصناعة بالشكل التقليدي لم يسفر عن نتائج مبهرة في مصر

قال الدكتور صلاح عبية رئيس المعاهد البحثية بمدينة زويل، إن تفعيل البحث العلمي يكون من خلال التنبؤ بالأزمات والمشكلات المستقبلية، من خلال إعداد منظومة كاملة للبحوث لمواجهة المشاكل والأزمات في كافة المجالات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء الثلاثاء، أنّ ربط البحث العلمي بالصناعة بالشكل التقليدي لم يسفر عن نتائج مبهرة في مصر.

وأشار إلى أن فكرة تحويل البحث العلمي الصحيح والقابل للتطبيق إلى منتج، يجب أن يسبقه عدة خطوات مثل تسجيل براءة الاختراع، لحفظ الملكية الفكرية.

ولفت إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يحقق الكثير من العوائد المالية بدون بناء مصانع ضخمة، ولكن هذا الأمر يحدث في حال قابلية البحث العلمية للتطبيق.

وأوضح أن نقل الموبايل من فكرة المكالمات والرسائل إلى الاتصال بالإنترنت، كانت فكرة أستاذ جامعي في الولايات المتحدة، وسجل هذه الفكرة كبراءة اختراع، مشيرًا إلى أن تصنيع أي موبايل وفقًا للتطبيقات الحديثة يؤدي إلى تحقيق عائد لهذا الأستاذ الجامعي.