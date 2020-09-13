السعودية تعلن رفع القيود عن المغادرة والعودة إلى أراضيها يناير المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية، رفع القيود عن مغادرة مواطنيها والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، في شهر يناير 2021، وفق الإجراءات المتبعة قبل جائحة كورونا.



وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الأحد - إنه تقرر السماح بدخول المملكة والخروج منها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك السماح بدخول غير السعوديين من الحاصلين على تأشيرات خروج وعودة، أو عمل، أو إقامة أو زيارة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية الوقائية التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ إجراءات منع تفشي فيروس كورونا في المملكة.



وتشمل الضوابط عدم السماح لأي شخص بدخول أراضي المملكة، إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بناء على تحليل حديث من جهة موثوقة خارج المملكة، لم يمر تاريخ إجرائه أكثر من 48 ساعة، لحظة وصوله إلى المنفذ.



وذكر البيان أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة.



ووفق البيان، ستسمح المملكة ببعض الاستثناءات في السفر والخروج من المملكة خلال الفترة ما قبل يناير 2021 مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث سيبدأ العمل بتنفيذ هذه الاستثناءات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 سبتمبر الجاري.