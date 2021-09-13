إحلال المركبات: تسليم 5180 سيارة ملاكي وميكروباص منذ انطلاق المبادرة في أبريل

قال الدكتور طارق عوض المتحدث باسم مبادرة إحلال المركبات، إنه تم تسليم 5180 سيارة ما بين الملاكي والميكروباص ضمن المبادرة الرئاسية، منذ بدايتها في شهر أبريل الماضي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المبادرة تتيح للمواطن استبدال سيارته القديمة التي مر عليها 20 عاما، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، بعد دفع مقدم 10 % للملاكي 25% للميكروباص.

وأشار إلى أن هناك حافزًا أخضر تقدمه الحكومة للمواطنين في المرحة الأولى يبلغ 7.1 مليار جنيه، من أجل إحلال السيارات المختلفة.

وتابع: "يوجد حصر للمركبات التي يستهدف إحلالها، مثل سيارات الأجرة التي بلغت 130 ألف سيارة والميكروباص وصل إلى 76 ألف سيارة، أما الملاكي فبلغت 1.3 مليون سيارة".

وأوضح أنه يتم تنفيذ المبادرة حاليًّا في سبع محافظات بسبب توفر البنية التحتية من محطات الغاز الطبيعي، فيما جارٍ الإعداد لإدخال بعض المحافظات في المبادرة عن طريق التمهيد الذي تجريه وزارت البترول والداخلية والصناعة، موضحا أن أي محافظة ستجهز في أي وقت ستشارك في المبادرة.

واستطرد: "المبادرة لها 3 مراحل والمرحلة الأولى التي بدأت قدر لها 3 سنوات، كما أنه منذ انطلاق المبادرة في يناير الماضي تم وضع الشروط العامة وكان أهمها أن يكون المواطن مصريا وأن يمر على سيارته 20 عاما، ومن يبلغ سنه أكثر من 60 عاما عليه أن يسدد مبلغ السيارة كاملا لشركة السيارات بعد خصم الحافز الأخضر والتحفيزات التي تقدمها الحكومة، أما من يقل عمره عن 60 عاما يمكنه تقسيط سعر السيارة".

وصرح عوض: "تقدم حوالي أكثر من 80 ألف مواطن لإحلال سياراتهم، كما تم تحديث الموقع الالكتروني وجري فلترة الأرقام وبلغ العدد الذي سيستلم السيارات 32 ألف مشارك.. ووزارة النقل تشارك بخدمة جديدة لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي على الطرق من خلال سيارة متنقلة يمكن الاتصال بها من خلال الموقع الالكتروني ومعرفة أماكن تواجدها والاستفادة من مميزاتها".