لبنان تطالب مجلس الأمن بإنقاذ غزة: العالم يتفرج على شعب يموت جوعا

طالب السفير هادي هاشم، مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي بـ «التدخل الأن واتخاذ تدابير فورية لوقف الكارثة الإنسانية غير المسبوقة على قطاع غزة».

وقال خلال جلسة مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على غزة، ليل الثلاثاء، إنه «من غير المسموح أن يقف العالم أجمع متفرجا على شعب إن نجا من الإبادة الاسرائيلية سيموت من الجوع في الأيام القليلة المقبلة».

وخاطب المجلس قائلا: «مصداقيتكم اليوم على المحك»، مجددًا دعوته لوقف حرب الإبادة فورًا وبدون شروط، ورفع جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى قطاع غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أرضهم.

كما دعا مجلس الأمن إلى إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل، واستخدامها الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين في غزة.

وأكد أن ما حذرت منه لبنان طيلة الأشهر الماضية قد حدث بالفعل، مشددا أن «الوضع الحالي في قطاع غزة وبتنا في سباق مع الزمن ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك للتحرك».