إسبانيا تعليقا على قرار إسرائيل ببناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

دعت الحكومة الأسبانية، السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن قراراتها المعلنة بشأن بناء 800 وحدة سكنية جديدة في عدة مستوطنات بالضفة الغربية (تشمل إيتامار وبيت إبل وشافى شومرون أورانيت وتل ميناشى و نوفى نيحيميا وجفعات زئيف، وغيرها).



وذكرت الحكومة الاسبانية - في بيان صحفى وزعته سفارتها بالقاهرة، اليوم الخميس، أن إقامة المستوطنات في الأراضى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تشكل انتهاكا للقانون الدولي، كما أنها تعرض إمكانية حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، إلى الخطر.



وشددت حكومة مدريد على أن القرار الإسرائيلي المعلن يؤثر سلبا على عملية خلق الثقة بين الأطراف، وهي ضرورية لاستئناف مفاوضات السلام.