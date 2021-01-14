 وزير الخارجية السعودي: إيران تبدد مواردها لزعزعة استقرار الدول المجاورة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية السعودي: إيران تبدد مواردها لزعزعة استقرار الدول المجاورة

نور رشوان
نشر في: الخميس 14 يناير 2021 - 1:48 م | آخر تحديث: الخميس 14 يناير 2021 - 1:48 م

جدد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وحمل بن فرحان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إيران مسؤولية توتر الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام في اليمن.

وأضاف أن ميليشيات إيران تعطل أيضًا أي حلول في سوريا، موضحًا أن الحل للتوتر في المنطقة مرتبط في المقام الأول بطهران، التي تبدد مواردها على زعزعة استقرار الدول المجاورة.

وشدد على ضرورة توقف التدخلات الإيرانية في المنطقة، مضيفًا أن سلوك طهران لا يهدد استقرار الشرق الأوسط بل العالم كله.


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