تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل نهائي كأس مصر: مخرج كأس العالم يخرج قمة الأهلي والزمالك

كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن تفاصيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الذي سيقام في المملكة.



وقال في مؤتمر صحفي في القاهرة، مساء الأربعاء، إن المباراة ستكون عالمية وسيتم تنظيمها بشكل مختلف جدا، موضحًا أن من سيخرج المباراة هو المخرج الذي تولى إخراج نهائي كأس العالم.



وأضاف أن المباراة يتم تصويرها بـ 44 كاميرا، وسيكون هناك حكمان أحدهما مصري والآخر عالمي لتحليل الحالات التحكيمية.



وأوضح أنه سيكون هناك اثنان من الاستوديوهات، أحدهما بقيادة مدحت شلبي ويستضيف نجومًا سابقين من الأهلي والزمالك، والآخر يقوده الإعلامي السعودي وليد الفراج وبصحبته الإعلامي المصري إبراهيم فايق ويستضيف محللين مصريين متميزين.



ولفت إلى تنظيم احتفالية فنية بحضور فنان كبير (لم يكشف عنه)، موضحًا أنهم سيحرصون على أن يشتري التذاكر المصريون المقيممون في المملكة.



ونوه بأن المباراة ستُنقل على قناتي mbc مصر وon time sports، موضحًا التنسيق مع إدارة القناة لرفع الترددات يوم المباراة لأعلى مستوى ليحصل الجمهورة على أعلى جودة نقل ممكنة.