 تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل نهائي كأس مصر: مخرج كأس العالم يخرج قمة الأهلي والزمالك - بوابة الشروق
الخميس 15 فبراير 2024 12:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل نهائي كأس مصر: مخرج كأس العالم يخرج قمة الأهلي والزمالك

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 11:42 م
كشف رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، عن تفاصيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك الذي سيقام في المملكة.

وقال في مؤتمر صحفي في القاهرة، مساء الأربعاء، إن المباراة ستكون عالمية وسيتم تنظيمها بشكل مختلف جدا، موضحًا أن من سيخرج المباراة هو المخرج الذي تولى إخراج نهائي كأس العالم.

وأضاف أن المباراة يتم تصويرها بـ 44 كاميرا، وسيكون هناك حكمان أحدهما مصري والآخر عالمي لتحليل الحالات التحكيمية.

وأوضح أنه سيكون هناك اثنان من الاستوديوهات، أحدهما بقيادة مدحت شلبي ويستضيف نجومًا سابقين من الأهلي والزمالك، والآخر يقوده الإعلامي السعودي وليد الفراج وبصحبته الإعلامي المصري إبراهيم فايق ويستضيف محللين مصريين متميزين.

ولفت إلى تنظيم احتفالية فنية بحضور فنان كبير (لم يكشف عنه)، موضحًا أنهم سيحرصون على أن يشتري التذاكر المصريون المقيممون في المملكة.

ونوه بأن المباراة ستُنقل على قناتي mbc مصر وon time sports، موضحًا التنسيق مع إدارة القناة لرفع الترددات يوم المباراة لأعلى مستوى ليحصل الجمهورة على أعلى جودة نقل ممكنة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك