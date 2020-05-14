هيئة الرقابة المالية تطبق إجراءات وقائية للتعايش مع كورونا

تٌنبه الهيئة العامة للرقابة المالية على جميع المترددين على مقرها بالقرية الذكية من المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة التدابير الوقائية التي تكفل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتها الالتزام بضرورة ارتداء أقنعة الوجه الطبية أو ما يعرف بالكمامات (Face Mask)، بصفة دائمة أثناء التواجد بمقر الهيئة خلال مواعيد العمل الرسمية، وفق بيان الهيئة اليوم.

وتٌشدد الهيئة على ضرورة الالتزام بترك المسافة الاجتماعية الآمنة اللازم توافرها بين المترددين على المقر، بالإدارة المركزية لخدمات السوق؛ حرصاً على صحتهم وعلى سلامة صحة موظفي الهيئة وكإجراء احترازي لضمان استمرارية العمل بالمقر.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تكفل سلامة صحة المواطنين وإعمالاً لأحكام الدستور والقانون ومراعاةً للظروف والأوضاع الصحية الطارئة السائدة حاليًا في جميع دول العالم ومنها مصر.

كما تؤكد الهيئة على ضرورة التزام جميع العاملين في الشركات والجهات والمهن التي تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية وعملائهم بضرورة تطبيق ذات الإجراءات التحوطية وفي مقدمتها ارتداء أقنعة الوجه الطبية (الكمامات) بصفة دائمة أثناء تواجدهم أو من جانب المترددين على تلك المقار طوال ساعات العمل.

وتطالب الهيئة جميع مسؤولي الإدارة التنفيذية بالوحدات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية باستمرار رفع درجة الاستعداد الوقائي ورفع كفاءة العيادات الطبية لتكون أكثر جاهزية في التعامل مع أية حالات يشتبه في إصابتها بالفيروس، ونشر العديد من وحدات التعقيم بمكاتب وطرقات الشركات والجهات والهيئات المشار اليها، وأن مسؤولي الإدارة التنفيذية بتلك الجهات مسؤولون أمام الهيئة عن تنفيذ تلك التدابير التحوطية لاستمرار العمل.

وتٌشدد الهيئة على أن التعامل مع جمهور المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية سواء داخل مقر الهيئة العامة للرقابة المالية أو مقرات الشركات أو الجهات أو المهن العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية سيكون قاصرا فقط على الذين يرتدون أقنعة الوجه الطبية (الكمامات)، مع مراعاة المسافات الاجتماعية الآمنة بين المتعاملين وتوفير المنظفات والمطهرات الواجب توافرها في هذا الخصوص وبكميات مناسبة في هذا الشأن.