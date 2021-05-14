الصين تعلن فرض ضريبة استهلاك على بعض واردات النفط اعتبارا من يونيو

أعلنت وزارة المالية الصينية، أنه سيتم فرض ضريبة استهلاك على واردات زيوت التشحيم خفيف اللزوجة والمركبات الأروماتية "مثل البنزين والتولوين والزيلين" والأسفلت المخفف.



وذكرت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه الرسوم الاستهلاكية، التي سيبدأ تحصيلها اعتبارا من 12 يونيو المقبل، تهدف إلى تنظيم عمل السوق وتعزيز المنافسة العادلة.



يذكر أن إنتاج الوقود باستخدام هذه المنتجات قد أضر بنزاهة سوق النفط المكرر، إذ أنه يشكل خطرًا على السلامة ويلوث البيئة.



وقامت بعض الشركات باستيراد منتجات لتصنيع أنواع وقود لا تتوافق مع المعايير الوطنية.



وفي مارس الماضي، أعلنت الصين أنها تستهدف تحقيق انتعاش في سوق النفط الخام بقيمة 7 مليارات دولار.