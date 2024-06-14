علي الحجار يكشف كواليس أغنية «أجمل حاجة» لصلاح عبد الله: بدأت بمقطع على فيسبوك!

تحدث المطرب علي الحجار والفنان صلاح عبد الله عن كواليس أغنية الجديدة «أجمل حاجة» من كلمات الفنان صلاح عبد الله، والتي صدرت مؤخرًا.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، إنه وجد كلمات المقطع الأول من الأغنية على صفحة الفنان صلاح عبد الله الشخصية على فيسبوك ، مشيرًا إلى أنه أخبر «عبد الله» برغبته في غناء هذه الكلمات.

وأضاف أن الفنان صلاح عبد الله لم يأخذه رغبته على محمل الجد في البداية، قائلا: «بعدها تواصلت مع الملحن شادي مؤنس وطلبت منه أن يلحن المقطع ، على أمل أن يشجع ذلك صلاح عبد الله على إكمال كتابة الأغنية».

وأوضح أنه جمع بين الفنان صلاح عبد الله والملحن شادي في جلسة، استمع خلالها إلى اللحن، مضيفا أنه أقبل على استكمال باقي كلمات الأغنية خلال يومين أو ثلاثة.

من جانبه، أعرب الفنان صلاح عبد الله، عن سعادته بالأغنية عند سماع اللحن ، قائلا إنها أغنية رقيقة وجميلة.

وذكر أنه اعتاد على كتابة آرائه الخاصة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تدور غالبا حول الأحداث السياسية، مضيفا أنه كتب كلمات «أجمل حاجة» للخروج من أجواء السياسة، ونشرها ضمن مجموعة من الكتابات على صفحته بعنوان «بعيدًا عن السياسة وقرفها لواحدة نفسي أعرفها».

وكشف عن رغبة ابنته «دنيا» أن يصرح بكتابة الأغنية من أجلها، معلقا: «قلت لها مقدرش أكذب.. أنا كتبتها منذ فترة طويلة على مواقع التواصل».