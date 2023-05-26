وزيرة بريطانية تحث الأطباء المبتدئين على التراجع عن إضرابهم لليوم الثاني على التوالي

حثت وزيرة بريطانية الأطباء المبتدئين على التراجع عن إضرابهم، لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من تقديم عرض نهائي لهم بزيادة 6% في الأجور.

وحذرت الرابطة الطبية البريطانية الحكومة من أن "الأطباء في هذا الأمر على المدى الطويل" في الوقت الذي رفضت فيه إلغاء الإضراب، بعد أن قبل رئيس الوزراء توصيات هيئات مراجعة الأجور المستقلة، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" للأنباء اليوم الجمعة.

ودعا رئيس الوزراء، ريشي سوناك الرابطة إلى تفادي المزيد من الاضطرابات، حيث أعلن عن زيادات في الرواتب للقطاع العام، تصل إلى 7%، مع اتفاق بالنسبة للمدرسين، يتطلع إلى إنهاء الإضراب.

وازدادت الضغوط على الأطباء اليوم الجمعة، حيث كررت وزيرة التعليم، جيليان كيجان دعوة سوناك، منتقدة موقفهم المبدئي لإجراء مفاوضات لرفع الأجور بنسبة 35%، ووصفت ذلك بأنه "غير معقول".

وقالت لإذاعة (إل.بي.سي) "إننا نتفهم جميعا أن هناك تضخم وهناك ارتفاع ضخم في التضخم"، مضيفة "هذا يؤثر علينا جميعا".

وتابعت "هذا هو السبب في أن الهدف الرئيسي هو خفض التضخم إلى النصف".