الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني

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استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران على خلفية "سلسلة التغريدات التدخلية للسفارة الألمانية" المنددة بإعدام المصارع نافيد أفكاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن المدیر العام لدائرة أوروبا بوزارة الخارجیة اعتبر "التصرف غیر القانونی للسفارة الألمانیة فی طهران تدخلا فی شؤون إیران الداخلیة".

وصرح بأن "التدخل فی القوانین والإجراءات القضائیة المستقلة للجمهوریة الإسلامیة غیر مقبول بأی شكل من الأشكال".

وأدانت وزارة الخارجية الألمانية في وقت سابق اليوم بشدة إعدام أفكاري.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية :"نشعر بصدمة إزاء تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الرياضي نافيد أفكاري في إيران أول أمس السبت... الحكومة الألمانية تدين بأشد درجة هذا الإعدام الذي تم تنفيذه رغم الاحتجاجات والمناشدات الدولية بإيقافه".

وأضافت المتحدثة أن هناك شكوكا كبيرة حول تطبيق معايير سيادة القانون في الإجراءات، موضحة أنه كان يتعين التعامل بجدية شديدة مع الادعاءات القائلة بأن أفكاري أدلى باعترافاته تحت وطأة التعذيب.

وأعدمت السلطات القضائية الإيرانية أفكاري بعد إدانته بقتل ضابط أمن خلال مظاهرة في شيراز في عام 2018 .