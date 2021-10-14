تطرح منصة «نتفليكس - Netflix» العالمية، الجزء الثالث من مسلسل «أنتِ ــ You»، في التاسعة من صباح الغد الجمعة، وذلك بعد النجاح الذي حققه الموسمان الأول والثاني، والذي يتكون كل منهما من 10 حلقات.

و«أنتِ» هو مسلسل مقتبس من رواية «كارولين كيبنيس» الأكثر مبيعًا والتي تحمل الاسم نفسه، وتتساءل من خلالها عن ماذا سيفعل المرء في سبيل الحب؟، فحين يلتقي مدير متجر كتب بارع مصادفةً بكاتبة طموحة، تتجلّى له إجابة هذا السؤال بكل وضوح لتكون: كل شيء! وباستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لجمع أكثر التفاصيل الشخصية عنها للتقرّب منها، سرعان ما يتحوّل الإعجاب الشديد والمُربك إلى هوس جنونيّ، ليبدأ بكل روّية وحنكة بالتخطيط لإزالة جميع العوائق - والأشخاص- التي تحول بينهما.

وتدور الأحداث حول شاب وسيم وجذاب يعمل في مكتبة يدعى «جو جولدن بيرج»، له أسلوب خاص في الحياة يقتحم به حياة أي فتاة يقع في حبها، ولكن سرعان ما يكتشفون أنه مختل نفسيا وقاتل محترف، ارتكب العديد من جرائم القتل بدافع حماية الفتاة التى يحبها.

وفي الموسم الثالث، ينتقل «جو» و«لاف»، بعد زواجهما وإنجاب طفلهما، إلى «مادري ليندا» في منطقة شمال كاليفورنيا الرائعة، إذ يحيط بهما رواد الأعمال التكنولوجية من أصحاب الامتيازات، وأمهات يعملن كمدوّناتٍ يبالغن في الانتقاد، ومشاهير الاختراق البيولوجي على وسائل التواصل الاجتماعي. يلتزم «جو» بدوره الجديد كزوج وأب، إلا أنه يبقى متخوّفًا من اندفاع «لاف» القاتل.

ثم يأتي دور القلب، فهل يُحتمَل أن تكون المرأة التي قضى عمره بحثًا عنها جارته في المنزل المجاور؟ حسنًا، لا تبدو مسألة الهروب من قفص في قبو المنزل صعبة مقارنة بالهروب من سجن زواجٍ يبدو مثاليًا من امرأة تعرف كل حيلك.. ولا بدّ أن ذلك سيشكّل هروبًا معقّدًا أكثر بكثير ممّا يُتصوّر.

و«أنتِ» من بطولة بين بادجلي، وإليزابيث لايال، وفيكتوريا بيدريتي، وآمبير تشايلدرز، وجينا أورتيجا، وشاي ميتشل، وكارميلا زومبادو، وجيمس سكالي، وجون ستاموس، ولوكا بادوفان، وكريس ديليا، وزاك شيري.