النائب العام السعودي يستعرض مع نظيره الإماراتي مواضع التعاون المشترك

استعرض النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم الأربعاء، مع نظيره النائب العام الإماراتي المستشار أحمد سيف الشامسي المواضيع المشتركة بين النيابتين فيما يخص العمل المشترك في محاربة الإرهاب والفساد، و بحث سبل التطور في العمل النيابي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أن النائب العام السعودي أكد متانة العلاقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي تأكيدًا لسعي البلدين إلى تطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أن التعاون بين النيابتين يأتي متسقًا مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في كافة الجوانب ومن بينها ما يخص العمل النيابي.



يشار إلى أن زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات والتنسيق القانوني بين النيابة العامة ونظيرتها في الإمارات العربية المتحدة .