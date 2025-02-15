"المتهم يعترف بدفن جثتي زوجته وموكلته بعد خلافات مالية وعائلية"

"اكتشاف الجريمة بعد سماع أصوات استغاثة وشجار داخل الشقة المستأجرة"

"النيابة تكلف المباحث الجنائية بتحديد هوية الجثث واستدعاء أهالي الضحايا"

"المتهم يستأجر الشقة كمكتب للمقابلات ويتخذها ملاذًا لجرائمه"

"الشرطة تعثر على الجثث مدفونة تحت أرضية الشقة بعد شكاوى من رائحة كريهة"

"قاضي التجديد يقرر حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات"

تباشر النيابة العامة في الإسكندرية، التحقيق في ملابسات العثور على جثة ثالثة مدفونة في أرضية إحدى الشقق السكنية، بعقار كائن في شارع 7 متفرع من شارع 45 دائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وذلك بعد إرشاد المتهم بقتل وإخفاء جثتين في منطقة المعمورة عنها، ليرتفع بذلك عدد ضحاياه إلى 3 أشخاص.

وطلبت النيابة العامة، اليوم السبت، سرعة مدها بتقرير الصفة التشريحية بعد نقل الجثمان إلى المشرحة، وندب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها، مع الاستعلام عن هوية صاحبه، واستدعاء أسرته، ومدى ارتباطه بالمتهم وبصاحبتي الجثتين السابقتين.

ويأتي ذلك فيما استعجلت نيابة ثانٍ المنتزه، تقرير الطب الشرعي النهائي والخاص بتشريح جثتي السيدتين اللتان عثر عليهما مدفونتين بأرضية شقة مستأجرة لمحامٍ لبيان سبب الوفاة، وتاريخ حدوثها لكل منهما، وكذا تقرير الأدلة الجنائية الخاص بمعاينة مسرح الجريمة، ورفع آثاره للوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية، بسرعة تحديد شخصية الجثتين، واستدعاء أهليتهما لسؤالهم، واستعجال التحريات النهائية حول ملابسات الحادث، وبيان مدى مشاركة أشخاص آخرين في الواقعة من عدمه، كونهم على صلة بالمتهم، إذ كانوا متواجدين معه وقت اكتشاف الجريمة.

ومثلّ، المتهم طريقة ارتكابه جريمتي قتل سيدتين "زوجته، وموكلته" ودفن جثتيهما بأرضية شقة مستأجر في الطابق الأرضي من عقار كائن في منطقة المعمورة البلد؛ إثر خلافات بينهم، وذلك بحضور النيابة العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

وقرر قاضي التجديد الوقتي بمحكمة جنح المنتزه الجزئية، تجديد حبس المتهم "ن.أ"، البالغ من العمر 51 عامًا، مواليد محافظة كفر الشيخ، ويحمل كارنية نقابة المحاميين بمحافظته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

فيما سبق وقررت نيابة ثانٍ المنتزه، حبس المتهم 4 أيام، وأمرت بتفتيش شقة أخرى خاصة به في شارع 45، وجرى التحفظ على جميع متعلقاته، وتلقت تقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، واستتمعت لأقوال شهود العيان، بعد استخراج الجثتين وعرضهما على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة وتاريخها.

وعاينت النيابة موقع العثور على الجثتين، وهو عبارة عن شقة مكونة من غرفتين وصالة صغيرة في الطابق الأرضي بعقار مكون من دور أرضي و3 طوابق علوية، كائن في شارع 268 المتفرع من شارع مدرسة مي زيادة، حيث وجد بإحدى الغرف آثار حفر وخلع بعض بلاط الأرضية، فتم التحفظ على جميع محتوياتها.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء حسن عطية، إخطارًا من قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثتي مدفونتين داخل شقة في منطقة المعمورة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة وجود جثتين إحداهما ملفوفة ببطانية ومدفونتين في أرضية الشقة التي يستأجرها محامٍ منذ شهر أكتوبر الماضي بنظام القانون الجديد، في منزل عائلي كمكتب محاماة.

وأظهرت التحقيقات أن أصحاب العقار عرضوا على المحامي استئجار إحدى الشقق بالطابق العلوى، إلا أنه فضل الطابق الأرضي، بحجة إصابة زوجته بآلام في القدم تمنعها من الصعود.

وبسؤال نجل مالك العقار فى التحقيقات، أفاد بأن المتهم منذ استئجاره للشقة، كان يقوم بإغلاق النوافذ بالكامل ولا يفتحها كثيرًا، فضلا عن إقامة خفلات خاصة داخل الشقة، مما أثار حفيظتهم وحذروه أكثر من مرة، وطلبوا منه مغادرتها.

وأضاف أنه يوم الحادث، سمع أصوات استغاثة من داخل الشقة، وباستطلاع الأمر وجد المحامى بصحبة شخصين آخرين وسيدتين، ويبدو عليهم جميعا الارتباك فطلب منه جمع متعلقاته، ومغادرة الشقة.

وأوضح أنه اشتم رائحة كريهة ووجد إحدى غرف الشقة مغلقة، فطلب من المتهم فتحها، إلا أنه رفض وتحجج بضياع المفتاح، فقام بكسرها وعند الدخول كانت المفاجأة بوجود أعمال حفر بالأرضية، فقرر إبلاغ الشرطة.

وبإجراء أعمال الحفر، تم إستخراج كيس أسود من البلاستيك كبير الحجم عثر بداخله على جثة، لإحدى السيدات، وبإستكمال أعمال الحفر تم استخراج بطانية وبفضها وجد بداخلها جثة السيدة الأخرى.

وبالفحص تبين أن الجثة الأولى لزوجة المتهم عرفيا، قد قتلت فى مكان آخر، وقام بنقلها إلى الشقة، ودفنها بأرضية الغرفة خشية افتضاح أمره، والجثة الثانية فهى لموكلته، وتخلص منها بقتلها ودفنها بجوار الضحية الأولى في ذات الغرفة.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم استأجر الشقة، لتكون مقرًا لمقابلة موكليه، وأنه اتخذها لملاذته الشخصية، حيث تعرف على الضحية الأولى وتزوجها عرفيًا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات تخلص منها، ووضع جثمانها داخل أكياس مشمع، ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة، حتى لا تفوح رائحتها، وتركها داخل صندوق.

وأضافت التحقيقات أنه وعقب قتل المتهم للضحية الثانية "موكلته" بسبب خلاف على مبالغ مالية، قرر التخلص منها هي الأخرى، وحفر في منتصف إحدى غرف الشقة، بعد خلع السيراميك، وقام بالردم عليهما، دون إصلاح السيراميك.

تم اكتشاف الجريمة؛ إثر دخول السيدة التي كانت تقيم رفقة المتهم في الشقة "لعدم وجود مأوى لها" إلى إحدى الغرف في غيابه، وذلك إثر عدم إفادتها بأسباب غلقها مع النوافذ، رغم انبعاث الرائحة الكريهة منها، وبالحفر وجدت الجثتين، فاستعانت بالمتهمين الآخرين اللذين ساوموا المتهم، مقابل عدم إبلاغهم الشرطة، لكن نجل مالك العقار سمع أصوات شجارهم، فتوجه إليهم، واكتشف الجريمة، وأبلغ الشرطة.

تم ضبط المتهم، والاستماع لإفادة السيدة و4 أشخاص آخرين استقدمتهم وقت اكتشاف الحادث، وجرى نقل الجثتث إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.