الحلقة الخامسة:

* ابنة مؤسس الجيش وزوجة رئيس الوزراء

* حي العجوزة

* تركيبة وشاهد القبر

* شاهد بديع

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ولا يقتصر تاريخ القاهرة على مساجدها التاريخية ومآذنها الشامخة أو القصور المنيفة؛ ففي مقابرها وجباناتها كنوزا مخفية لم يرها ولم يوثقها الكثير من قبل.ووثق الدكتور مصطفى الصادق، أستاذ الطب المتفرغ بقصر العيني والمهتم بالتاريخ والتراث، جولاته بجبانات مقابر القاهرة التي أمضى بها سنوات عديدة، وجمع مادة ثرية من صور المقابر التاريخية، وصدرت أواخر يناير الماضي في كتاب: "كنوز مقابر مصر.. عجائب الأمور في شواهد القبور"، عن دار ديوان للنشر.نتناول في حلقة اليوم ملامح من سيرة السيدة نازلي هانم، ابنة القائد العسكري المؤسس للجيش المصري سليمان باشا الفرنساوي، والتي أطلق اسم أحد أشهر الأحياء بالجيزة على نسبة لها، وذلك وفقا لما ذكره الدكتور مصطفى الصادق في كتابه.هي ابنة سليمان باشا الفرنساوي (كولونيل أوكتاف الجوزيف سيف) ومارية هانم، المولودة في 1833، وهي أخت محمد بك المهدي (إسكندر زوجة مراد باشا حلمي، وأسماء هانم الفرنساوي زوجة محمود باشا طلعت.تزوجت من محمد شريف باشا الذي تولى رئاسة الوزراء أربع مرات، وأنجبت جلسن هانم شريف، وتوفيقة شريف (والدة الملكة نازلي زوجة الملك فؤاد ووالدة الملك فاروق الأول)، ومحمد شريف بالها الصغير، وإنجي هانم شريف، كما أنجبت زينب وحسن شريف الذين توفيا صغيرين في السن.وتوفيت نازلي هانم سنة 1334هـ الموافقة سنة 1916، ودفنت في حوش محمد شريف باشا بالإمام الشافعي بشارع السيدة نفيسة بجوار حوش علي باشا فهمي المهندس وشاهين باشا.وهي من أنشأت مسجدًا بعد موت زوجها يدلة على رغبته في أرض طرح النهر، وهي ملكه، وكانت له أصبحت كبيرة في السن، فأطلق على المسجد وعلى الحي أيضا اسم "العجوزة".والتركيبة من الرخام الإيطالي الأبيض البديع مستطيلة الشكل من ثلاثة مستويات على يمين التركيبة التي تحتضن ابنتيها توفيقة هانم (زوجة عبد الرحيم باشا صبري المتوفاة سنة 1333 هـ (الموافقة سنة (1915) وإنجيهانم المتوفاة سنة 1315هـ (الموافقة سنة 1897).أما عن المستوى السفلي للتركيبة مزخرف بزخارف نباتية عبارة عن أفرع نباتية متماوجة تخرج منها أوراق نباتية بالحفر البارز ونقوش كتابية باللون الذهبي البارز، وبأركانه أربع قواعد أسطوانية ومغطى بغطاء رخامي مستطيل، مثبت أعلى زوايا الغطاء الأربع أربع مزهريات رخامية ذوات بدن مفصص وعليه نقش كتابي بارز لأبيات من البردة للبوصيري ويرتكز عليه المستوى الثاني.المستوى الثاني مزخرف أيضًا بزخارف نباتية وكتابية بطريقة الحفر البارز، وتعلوه شرفة رخامية مزخرفة بزخارف نباتية وزهور ودوائر ذهبية.وكتب بداخلها بالخط الفارسي البارز الذهبي:"إن المتقينفي جنات ونهرفي مقعد صدقعند مليك مقتدروأركانها الأربعة مربعة مثبت عليها أربع بابات كمثرية الشكل".والمستوى الثالث من الرخام الأبيض غير المزخرف، وكتب عليه داخل مستطيل ذهبي بالخط الفارسي الذهبي آية الكرسي، وعليه غطاء رخامي مستطيل.يعلو التركيبة شاهدا قبر، أحدهما خلفي (مضاه) معقود بعقد مستدير، ووجهه الداخلي مزخرف بطريقة الحفر البارز الذهبي بشكل ثريا تتدلى بسلاسل طويلة، أما الشاهد الأمامي فيشغله نقش كتابي مكتوب بالخط الفارسي البارز الذهبي على أرضية بيضاء من 13 سطرا تفصل بينها خطوط أفقية تُقرأ كالتالي:"بسم الله الرحمن الرحيمرب أنزلني منزلامباركا وأنت خير المنزلينجدث تلألأ رحمةفيه هدى للمتقينبقرينة الشرف الذيذكراه تتلى كل حيننادى وأرخه الرضاوكذلك أجر المحسنينيا نازلي حل الهناوالله خير المنزلينسنة 1335 هجرية".