الميزان التجاري النرويجي يميل إلى تسجيل فائض

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أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء النرويجي، اليوم الخميس، أن الميزان التجاري النرويجي مال إلى تسجيل فائض في مارس مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، وسط ارتفاع الصادرات والواردات.

وسجل الميزان التجاري فائضا قدره 25.448 مليار كرونه (3.04 مليار دولار) في مارس مقابل عجزا قدره 1.725 مليار كرونه في الشهر نفسه من العام الماضي. وفي فبراير، بلغ الفائض التجاري 23.552 مليار كرونه.

وارتفعت الصادرات بنسبة 45.7% على أساس سنوي في مارس، وزادت بنسبة 18.3% عن الشهر السابق.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 5.2% على أساس سنوي في مارس وزادت بنسبة 22.4% عن الشهر السابق.

وارتفع العجز التجاري للبر الرئيسي إلى 22.41 مليار كرونه في مارس مقابل 19.595 مليار كرونه في الشهر السابق.

وفي مارس من العام الماضي، بلغ العجز التجاري 27.911 مليار كرونه.