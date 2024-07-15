مفوض أممي: تحول مقر الأونروا الرئيسي في غزة لساحة حرب أمر مروع

وصف فيليب لازاريني مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الإثنين، تحول مقر الوكالة الرئيسي في قطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض بـ"المروع"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

جاء ذلك في منشور عبر حساب لازاريني بمنصة "إكس"، والذي أرفقه بصور تظهر الدمار الذي لحق بمقر الوكالة جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واعتبر لازاريني "تحول مقر الوكالة الرئيسي بقطاع غزة إلى ساحة معركة وتسويته بالأرض حلقة جديدة من التجاهل الصارخ للقانون الإنساني الدولي"، واصفاً ذلك بـ"المروع"، مشددًا على ضرورة حماية مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات.

وكان مفوض وكالة "الأونروا"، أكد في وقت سابق، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف ثلثي مدارس الوكالة منذ بدء الحرب على غزة، مضيفا أن المدارس تحولت من أماكن آمنة للتعليم والأمل للأطفال، إلى ملاجئ مكتظة، وغالبا ما ينتهي بها الأمر إلى مكان للموت والبؤس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، في كارثة إنسانية غير مسبوقة، زادها تعقيدا وقف إمدادات الغذاء والماء، والدواء والوقود وسط تجاهل لقراري مجلس الأمن الدولي بوقف هذه الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.