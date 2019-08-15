آسر ياسين: تعبت لحد ما خلصت دوري في «تراب الماس»

قال الفنان آسر ياسين إن دوره بفيلم تراب الماس من أصعب الأدوار التي قام بها، متابعًا: «مش عايز أشوف حد ولا أخرج ولا أسافر، في أدوار كده تعبتني جدًا بعد ما خلصتها وأنا بحضرلها».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «Cbc»، مساء الأربعاء، أنه لم يتمكن من الكلام عن تجربته بالفيلم مدة 6 أشهر، مضيفًا: «أحيانًا في أدوار بتلمس حاجة عندك، هي حاجة بقت شخصية عندي أخدت وقت طويل عشان أطلع منها».

وأوضح أن شخصيته بالفيلم «طه» تقتضي بكونه شخص مسالم يتحول إلى قاتل، وأن هذا التحول يتطلب أن يقتل الإنسان نفسه القديمة أولًا؛ مما أثر عليه بشكل كبير في عدم الخروج من الحالة التي عاشها أثناء تمثيله لها.

تراب الماس من إخراج مروان حامد وسيناريو أحمد مراد، وبطولة آسر ياسين ومنة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا، وتدور أحداث الفيلم حول طه الصيدلي الذي يعيش حياة مملة بصحبة والده القعيد؛ وعندما تحدث جريمة قتل غامضة، ينهار عالم طه بأكمله إلى الأبد.