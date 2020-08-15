حملة مداهمات كبيرة على الجريمة المنظمة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية

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اتخذت شرطة ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا بالتضامن مع العديد من السلطات مساء اليوم السبت عدة إجراءات ضد العصابات الإجرامية في ثمان مدن بالولاية.

جاء ذلك خلال مداهمات شملت مقار عديدة بالولاية، ففي إيسن تمت مداهمة مكاتب مراهنات ومحلات قمار، كما تمت مداهمة جمعيات ثقافية وغرف تناول الشاي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة في إيسن إن السلطات تتحقق الآن مما إذا كانت ممارسة القمار تجري وفقا للقواعد القانونية أم لا.

كما يتم التحقق أيضا مما إذا كان يتم التلاعب بأجهزة لعب القمار وتحضيرها بشيء لا يخضع للقانون.

شارك في المداهمات أيضا جهاز الجمارك والتحقيقات الضريبية وحكومة مقاطعة دوسلدورف مع الإدارة الخاصة "للرقابة على القمار ومكافحة غسل الأموال".

وجرت أيضا عمليات تفتيش في مدن مولهايم ودويسبورج وبوخوم وجيلزنكيرشن ودورتموند وفوبرتال ودائرة ميتمان، ولم تدل الشرطة بتفاصيل أكثر.

كان مكتب مكافحة الجريمة بالولاية قدم في مايو 2019 الصورة الأولى عن أوضاع جرائم العصابات في شمال الراين-ويستفاليا.

وقالت الشرطة إن الولاية بها 104 عصابة تضم أفرادا إجراميين، وأفادت بأن الأعوام من 2016 حتى 2018 شهدت تورط حوالي 6500 مشتبه به في المسؤولية عن أكثر من 14 ألف جريمة.