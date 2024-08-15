إنقاذ المركب السياحي الغارق بمياه خليج العقبة دون خسائر في الأرواح

أكد مصدر بمحميات جنوب سيناء، أنه جرى إنقاذ المركب السياحي الذي تعرض للغرق مساء أمس الأربعاء، خلال رحلة سياحية بمياه خليج العقبة.

وأوضح المصدر، أن المركب تعرض لميل خلال وجوده في المياه وعلى متنه فوج سياحي يجري رحلة بحرية بمحمية رأس محمد، وعلى الفور جري نقل كل الركاب في المراكب السياحية التي كانت توجد بالقرب من المركب من خلال فرق الإنقاذ، مؤكدًا أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح.

وأكد أنه جرى اليوم استخراج المركب الغارق، ونقله إلى منطقة السقالة، ومن المقرر فحص المركب للوقوف على أسباب الحادث.

على جانب أخر، أكد صاحب المركب، أن المركب دخلت في منطقة يوجد بها مطب هوائي داخل البحر، مما عرضها لحدوث ثقب في قاع المركب، وجعلها تميل على الجانب الأيمن.

وأضاف أن المراكب السياحية التي كانت تتواجد بالقرب منها أرسلت على الفور 2 زودياك لنقل السائحين المتواجدين على المركب إلى المراكب الأخرى، ثم قام عدد من الغطاسين المتواجدين داخل المراكب الأخرى بربط المركب الغارق بأحبال وسحبه عن طريق هذه المراكب نحو السقالة.

وأوضح أنه في حال ترك المركب يغرق كان يصعب انتشالها؛ نظرًا لعمق المياه في هذه المنطقة، والذي بلغ عمقها نحو أكثر من 120 مترًا تحت سطح المياه.