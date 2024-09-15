المصري يخسر أمام الهلال الليبي بثلاثية في بداية مشوار الكونفدرالية

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فشل النادي المصري في الحفاظ على تقدمه مرتين أمام مضيفه الهلال الليبي، ليخسر بنتيجة 3-2 في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتقدم المصري أولا في الدقيقة 43 عن طريق صلاح محسن بضربة رأس ليحسم الشوط الأول لمصلحته.

ومع بداية الشوط الثاني نجح الهلال في تعديل النتيجة بهدف عن طريق محمد الشتيوي من تسديدة صاروخية في الدقيقة 49.

واستطاع صلاح مُحسن أن يسجل الهدف الثاني للمصري ويعيده للتقدم مستغلا خطأ دفاعيا في الدقيقة 63.

إلا أن أصحاب الضيافة عادوا مرة أخرى للتسجيل في الدقيقة 68 من رأسية في ظل غياب الرقابة الدفاعية، عن طريق فيصل البدري.

وأبى محمد الشتيوي أن يبقي النتيجة متعادلة ليسجل الثالث للهلال الليبي، في الدقيقة 80 ويمنحه التقدم لأول مرة.

ويكرر الفريقان المواجهة يوم 22 سبتمبر الجاري في مصر، وهي المواجهة التي يحتاج فيها النسر البورسعيدي للفوز بهدف نظيف أو هدفين مقابل هدف لضمان التأهل لدور المجموعات.