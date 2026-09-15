توقف جزئي لحركة المرور بسبب بقع سولار بطريق مصر–أسوان الزراعي

شهد طريق مصر–أسوان الزراعي، أمام معرض النجار للسيارات بقرية النجاجرة، حالة من الارتباك المروري، عقب سقوط كمية كبيرة من السولار من إحدى الشاحنات على الطريق.

وتسبب تسرب السولار في توقف حركة السير جزئيًا، وسط مخاوف من وقوع حوادث نتيجة انزلاق السيارات، خاصة مع كثافة الحركة على الطريق، وفقًا لشهود عيان.

وتدخلت قوات الحماية المدنية، برئاسة الرائد محمد عبد الفتاح، بالتنسيق مع قوات المرور، برئاسة الرائد أحمد الصباغ، للتعامل مع آثار تسرب السولار وتأمين الطريق أمام السيارات.

وقامت القوات بردم بقع السولار بالرمال لمنع انزلاق السيارات والسيطرة على مصدر الخطورة، حتى عادت حركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى، دون الإشارة إلى وقوع حوادث أو إصابات جراء الواقعة.