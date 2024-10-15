بروكسل: قانون جديد لترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن مشروع قانون لترحيل مزيد من المهاجرين الذين ليس لديهم حق البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وكتبت فون دير لاين في خطاب إلى الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي:"لا يمكن لسياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي أن تكون مستدامة إلا من خلال إعادة الذين ليس لديهم حق البقاء بالاتحاد الأوروبي بصورة فعالة".

وأضافت: "ورغم ذلك ذلك، عاد نحو 20% فقط من مواطني الدول الثالثة الذين صدرت لهم أوامر بالمغادرة إلى بلادهم فعليا".

وكتبت أن القانون الجديد يهدف إلى تحديد التزامات العائدين وتبسيط عملية العودة.

وأعربت فون دير لاين في الخطاب الذي أرسلته قبيل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل بعد غد الخميس، عن قلقها بشأن نزوح الأشخاص بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وأشارت فون دير لاين إلى أن أكثر من مليون شخص نزحوا خلال الأسابيع الأخيرة" في ظل وجود احتمال واضح لتزايد النزوح عالميا"، وطالبت زعماء التكتل،" بالعمل على وضع خطة للطوارئ".

ومن المرجح أن تهيمن مسألة الهجرة على قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة، عقب أن أعلنت بولندا عن خطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا.