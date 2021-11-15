محمد بن زايد يزور تركيا للقاء أردوغان

كشفت صحيفة "إندبندنت" بالنسخة التركية، أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سيزور تركيا للقاء رئيسها، رجب طيب أردوغان، لأول مرة منذ 10 سنوات.



ونقلت الصحيفة عن مصادر إماراتية مطلعة أنه من المتوقع أن يصل محمد بن زايد، إلى تركيا صباح الاثنين لإجراء محادثات مع أردوغان.



بدورها، توقعت مصادر في أنقرة، حسب الصحيفة، أن تجري الزيارة خلال الأسبوع الجاري، دون أن تحدد موعدا معينا لها.



ونقلت "إندبندنت" أن ولي عهد أبو ظبي ينوي أن يناقش مع الرئيس التركي عدة قضايا خاصة في مجالي الاقتصاد والعلاقات الثنائية بين البلدين.



وبحسب المصادر، سيمثل الاقتصاد أهم موضوع في حقيبة محمد بن زايد، ومن أبرز البنود التي ستتم مناقشتها فتح طريق تجاري بين تركيا والإمارات يمر عبر إيران من أجل اختصار مدة الرحلات التجارية.



وقام محمد بن زايد بآخر زيارة رسمية إلى تركيا في فبراير العام 2012.