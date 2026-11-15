تقرير: 30 خادما في كوريا الجنوبية على قائمة استهداف قراصنة لازاروس

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أظهر تقرير أصدرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني، اليوم الأحد، أن قراصنة يُشتبه في ارتباطهم بمجموعة "لازاروس" الكورية الشمالية، حددوا 30 خادماً في كوريا الجنوبية باعتبارها أهدافاً محتملة لهجمات إلكترونية خلال شهر أكتوبر .

وأفادت شركة "سايفيرما" أنها حصلت على قائمة تضم 216 خادمًا موزعا على 10 دول، جمعها قراصنة ناطقون بالكورية، وتشمل جهات حكومية، وبنوكًا، وشركات اتصالات، ومزودي خدمات البنية التحتية، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية .

ومن بين هذه الخوادم، 30 خادمًا في كوريا الجنوبية. وأظهر التقرير أن القائمة الأصلية المكونة من 216 خادمًا اكتملت في 24 أكتوبر الماضي.

وبحسب المناطق، استحوذت منطقة آسيا والمحيط الهادئ على 148 خادمًا مستهدفًا، تليها أمريكا الشمالية بـ 49 خادمًا، ثم الشرق الأوسط بـ 19 خادمًا. وأضافت "سايفيرما" أن الولايات المتحدة واليابان معًا مثلتا 4ر44 % من إجمالي الخوادم المستهدفة.

وأكدت شركة الأمن السيبراني، "بثقة عالية"، أن القراصنة مرتبطون بمنظومة مجموعة لازاروس، وأن أهدافهم الظاهرة تشمل تحقيق مكاسب مالية وممارسة التجسس.

وأكدت الشركة أن إدراج أي موقع على قائمة الأهداف لا يعني بالضرورة نجاح اختراق الخوادم.

وحذرت الشركة من أن مجرد تحديث تطبيقات المواقع الإلكترونية لن يعالج الثغرات الأمنية، وحثت مسؤولي الأنظمة على تثبيت التحديثات الأمنية وإعادة تشغيل البرامج المتأثرة.