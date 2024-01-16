برلماني فرنسي: صمت الدبلوماسية والإعلام في بلادنا على الدمار في غزة مسيء

اعتبر النائب عن حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض، إيمريك كارون، موقف وصمت الدبلوماسية والإعلام في بلاده حيال الدمار الحاصل في قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي، يسيء لفرنسا.



ونشر النائب الفرنسي عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) صورة التقطها جنود إسرائيليون لقذيفة دبابة كتبوا عليها "إيمريك كارون يمكنك البكاء الآن" وصورة أخرى معلقة على مبنى الخدمة للبرلمان الفرنسي للمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وأشار النائب الفرنسي إلى أنه تعرض لحملات تشويه وتهديدات "لأنه رفض المجزرة المستمرة في غزة وطلب وقف إطلاق النار".



وذكر كارون أن صحيفتي لوموند وليبراسيون الفرنسيتين رفضتا، دون إبداء سبب وجيه، نشر مقال دعا فيه إلى فرض عقوبات على إسرائيل مثلما فرضت على روسيا في أولمبياد باريس 2024.



وقال النائب المعارض: "لقد حان الوقت للدبلوماسية الفرنسية والصحافة لتبني وجهة نظرهم بشأن العدالة الدولية والسلام، صمتهم وموقفهم مسيء".



جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت أنه لا يمكن استخدام أعلام وشعارات ونشيدي روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس، وأن الرياضيين الروس والبيلاروسيين يمكنهم المشاركة بشكل محايد.