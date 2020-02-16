وزيرة الهجرة: مبادرة «مراكب النجاة» اتخذت شكلا جديدا في محافظة الغربية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن مبادرة «مراكب النجاة» بدأت في الفيوم ثم انطلقت إلى البحيرة والغربية، لافتة إلى أن المبادرة اتخذت شكلًا جديدا في محافظة الغربية.

وأضافت «مكرم» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، على هامش تفقدها للقرى المنتجة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، أن المبادرة ركزت هذه المرة على القرى المنتجة لبعض الصناعات كصناعة؛ الرخام والأثاث والزيوت والعطور وعسل النحل، مشيرة إلى أن العديد من هذه القرى تحتاج الدعم من الدولة.

وأكدت على أن «مراكب النجاة» ليست توعية بالهجرة ومخاطر الهجرة غير الشرعية، وإنما تمنح الفرص البديلة، متابعة أن «الدولة تقف بجانب المواطنين بمساعدتهم في التطور في الصناعة وتوظيف الأيدي عاملة وفتح فرص عمل أخرى لشباب القرى».

ووصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح الأحد، لمحافظة الغربية؛ لبدء الزيارة الاستكشافية لقرى المحافظة؛ تمهيدًا لإطلاق المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة، من خلال التوعية بمخاطر الظاهرة، بجانب دعم وتأهيل الشباب بالقرى المختلفة.