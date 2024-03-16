- الحلقة السادسة:

• حادث أليم

• زيجات عديدة

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ولا يقتصر تاريخ القاهرة على مساجدها التاريخية ومآذنها الشامخة أو القصور المنيفة؛ ففي مقابرها وجباناتها كنوزا مخفية لم يرها ولم يوثقها الكثير من قبل.ووثق الدكتور مصطفى الصادق، أستاذ الطب المتفرغ بقصر العيني والمهتم بالتاريخ والتراث، جولاته بجبانات مقابر القاهرة التي أمضى بها سنوات عديدة، وجمع مادة ثرية من صور المقابر التاريخية، وصدرت أواخر يناير الماضي في كتاب: "كنوز مقابر مصر.. عجائب الأمور في شواهد القبور"، عن دار ديوان للنشر.نتناول في حلقة اليوم ملامح ومقتطفات من سيرة الأمير محمد إبراهيم والذي عرف باسم "وحيد الدين" والذي لاقى نهاية مأساوية في عمر قصير، ورغم قصر عمره فقد تزوج مرات عديدة من أميرات البيت العثماني.الأمير محمد إبراهيم (وحيد الدين) هو الابن الثالث والأصغر للأمير إبراهيم فهمي أحمد رفعت من زوجته الثانية نجوان هانم وأخو الأميرة شيوه كار والأمير أحمد سيف الدين.ولد يوم الأربعاء 29 أغسطس سنة 1879، وتوفي بباريس إثر حادث تصادم؛ إذ أصيب برضوض كثيرة جسيمة قضت عليه في الحال في سبتمبر عام 1906.تزوج وحيد الدين بالأميرة فاضلة زبيدة بنت الأمير عثمان فؤاد بن مصطفی بهجت فاضل سنة 1898، والتي توفيت في 30 مايو سنة 1900 بعد ولادة ابنهما الأمير محمد علي إبراهيم، وتزوج بخانزاده بنت الأمير عمر الفاروق ابن آخر الخلفاء عبد المجيد.وبعد وفاتها تزوج بصالحة هانم بنت الأمير إبراهيم حلمي ابن الخديو إسماعيل) ورزق منها الأميرة عين الحياة والأمير عمرو إبراهيم.• وفاة في باريس وجنازة في الإسكندرية وقبر بالقاهرةوذكرت مجلة "الطائف المصورة" أنه تُوفي في 20 أغسطس في فرنسا وشيعت جنازته في 4 سبتمبر بالإسكندرية، ودُفن في اليوم التالي بالقاهرة بمدافن الإمام الشافعي (مدفن شيوه كار قادن والدة أحمد رفعت باشا)، وأن حرمه البرنسيسة صالحة هانم وحماه البرنس إبراهيم حلمي باشا وبعض البرنسات رافقوا جثمانه من الإسكندرية إلى القاهرة.