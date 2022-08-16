أوساكا تودع بطولة سينسيناتي للأساتذة من الدور الأول

ودعت اليابانية نعومي أوساكا منافسات بطولة سينسيناتي لأساتذة التنس عقب خسارتها في الدور الأول أمام الصينية شواي تشانج 4 / 6 و5 / 7.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن أوساكا، وصيفة بطولة سينسيناتي 2020، خسرت المباراة في 75 دقيقة، حيث حققت اللاعبة الصينية فوزها الثالث على أوساكا ليتعادلا في المواجهات المباشرة بواقع ثلاث انتصارات لكل منهما.

ولم تحقق تشانج أي انتصار على لاعبة توجت ببطولة كبرى منذ فوزها في الدور الأول على سلواني ستيفنز في بطولة أستراليا المفتوحة 2020.

وعبرت كارولينا بليسكوفا، المصنفة الرابعة عشرة وبطلة سينسيناتي في 2016، للدور الثاني بفوزها على فينوس وليامز 7 / 5 و6 / 1.

وفازت الرومانية سورانا كريستيا على السويسرية بليندا بنسيتش، المصنفة رقم 12 في البطولة، 6 / 2 و6 / 7 و6 / 4، في مباراة استمرت لساعتين و38 دقيقة.

وتغلبت البلجيكية إليز ميرتنز على الأوكرانية أنهيلينا كالينينا 6 / 1 و6 / 1 لتضرب موعدا مع بليسكوفا في الدور الثاني.