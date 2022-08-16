أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية تشارك في تدريبات بحرية قرب هاواي

شاركت قوات بحرية من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في تدريبات مشتركة قبالة سواحل هاواي.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) -في بيان- أن هذه التدريبات متعددة الجنسيات امتدت خلال الفترة بين 8 و14 أغسطس الجاري، حيث تضمنت التدريب على الإنذار الصاروخي وتعقب الصواريخ الباليستية في المحيط الهادئ.

وأضاف البيان أن القوات المشاركة في هذه التدريبات تبادلت المعلومات والبيانات التكتيكية حسب الاتفاقية الثلاثية بين واشنطن وطوكيو وسول لتبادل المعلومات.

ونوَّه البيان بأنه في أعقاب الاجتماع الوزاري الثلاثي بين هذه الدول يوم 11 يونيو الماضي في سنغافورة، فإن هذه التدريبات تظهر الالتزام المشترك بمزيد من التعاون للرد على التحديات التي تشكلها كوريا الشمالية وحماية الأمن المشترك وتعزيز النظام العالمي.