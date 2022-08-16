قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه يسعى لعودة سكك حديد مصر، إلى ريادتها العالمية من حيث التاريخ والنشأة، واحتلالها المرتبة الثانية على مستوى العالم، مؤكدًا أنه يسعى لجعلها «سكك حديد آمنة ومتطورة ونظيفة».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه أقال رئيس هيئة السكة الحديد، لأنه وافق على تعيين آخرين بعقود بالمخالفة بالقانون، نافيًا تعيين رئيس الهيئة لابنته بالواسطة.



ونوه إلى أنه أجرى إعادة هيكلة لقيادات السكة الحديد من الصف الأول والثاني، ودفع بدماء جديدة بعد تغيير الموجودين بنسبة 90%، مؤكدًا أن الجدد أناس مقتنعون بالتطوير، والعمل لمدة 16 ساعة على الأقل، والاجتماع مع العمال والمهندسين، والوقوف على سبب تأخر المشروعات.



وعن حركة إعادة الهيكلة، عقّب لوزير: «أجريتها عندما انتشرت حوادث السرقة وكثرت وبدأت تهدد أمن وسلامة السكك الحديد، السرقات تزيد والناس مبتتحركش، والقطارات تأخرت مرة أخرى ولم يتحرك أحدًا، ومشروع الإشارات تأخر ولم يتحرك أحداً».



ونوه إلى أن تأخر المشروعات بلا مبرر وتهديد الأمن والسلامة والانضباط بالسكك الحديد، مشكلات لا يمكن السكوت عنها، معقبًا: «لو قلت خلي بالكم المال السايب بيعلم السرقة، متسيبوش فرامل قديمة جنب السكك الحديد حتى لا تسرق، أو صندوق دون دفن أو تأمين، يبقى محتاجين نقف وقفة ونقول للناس لو قادر يعمل بأسلوبنا وطريقتنا ويتفاعل مع القانون والتوجيهات يكمل معايا، اللي مش قادر شكرًا اركن على جنب سيبنا نشتغل».





