اتهام 5 أشخاص على خلفية وفاة الممثل ماثيو بيري بسبب مخدر الكيتامين

تم اتهام خمسة أشخاص فيما يتعلق بوفاة الممثل الأمريكي نجم مسلسل (فريندز) ماثيو بيري بسبب تعاطي مخدر الكيتامين، حسبما ذكر موقع "إيه بي سي" الإخباري الأمريكي نقلا عن مسؤولين اتحاديين في لوس أنجليس اليوم الخميس، .

ويعمل ثلاثة من المتهمين، من بينهم طبيب، على التوصل إلى اتفاق لتخفيف عقوبة تهم اتحادية متعلقة بالمخدرات مرتبطة بوفاة الممثل، بينما تم اليوم الخميس القبض على متهمين آخرين هما طبيب ثان وامرأة تعرف بلقب "ملكة الكيتامين" تم اتهامها ببيع عبوة الكيتامين التي تسببت في وفاته ، حسبما ذكرت وزارة العدل.

وقال المدعي العام مارتن إسترادا إن المحققين أجروا تحقيقات على نطاق واسع بعد وفاة بيري في أكتوبر 2023 "أظهرت وجود شبكة إجرامية سرية كبيرة مسؤولة عن تقديم كميات كبيرة من الكيتامين للسيد بيري وآخرين".