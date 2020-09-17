كيف تشارك مصر في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى؟ عضو بالصحة العالمية تجيب

أرجعت نجوى علي متولي، عضو اللجنة الدولية لسلامة المريض بمنظمة الصحة العالمية، سبب أهمية الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى غدًا، إلى ضرورة الوعي بأهمية سلامة المرضى والأطقم الطبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن العالم يحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى للعام التالي على التوالي، مشيرة إلى أن منظمة الأمم المتحدة اعترفت بهذا اليوم في العام الماضي.

وأوضحت أن الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى يرتكز خلال العام الجاري على سلامة القائمين على العملية الصحية، معقبة: «إذا ماكنش الأطقم الصحية منتبهين لسلامتهم بشكل منضبط وبمسؤولية ده هيأثر على سلامة المريض وبالذات في الظروف اللي احنا فيها».

وأشارت إلى أن مصر تشارك في الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى كبقية دول العالم، من خلال ورش عمل خاصة بهذا الشأن، إضافة إلى حملات توعوية للعاملين في المستشفيات؛ تُرسل لمنظمة الصحة العالمية لإعلامها بأن مصر واعية لهذا الأمر.

ويحتفل العالم كل عام باليوم العالمي لسلامة المرضى في 17 سبتمبر، ويأتي احتفال هذا العام تحت عنوان «سلامةُ العاملين الصحيين: أولوية لسلامة المرضى».