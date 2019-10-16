ترامب يهدد أردوغان بـ«عقوبات مدمرة» في حال فشل اللقاء مع مايك بنس

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفرض "عقوبات مدمرة" على بلاده، في حال لم ينجح اللقاء المزمع أن يجمع أردوغان بمايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في وقت لاحق.

وقال ترامب ـ خلال مؤتمر صحفي ـ أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن :"العقوبات على تركيا ستكون مدمرة إذا لم ينجح اللقاء بين بنس وأردوغان".

ولم يكشف الرئيس الأمريكي مزيدا من التفاصيل بشأن ما وصفه بـ"العقوبات المدمرة".

وأشار ترامب إلى أن قرار أردوغان بشن هجوم على شمال شرق سوريا لم يكن مفاجئا .. لكن نأمل أن تسوي تركيا وسوريا الأمر فيما بينهما".

وشدد الرئيس الأمريكي مرة أخرى .. على أنه سيتم إعادة كل الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، مضيفا "إذا كانت روسيا ستساعد في حماية الأكراد فهذا شيء جيد وليس سيئا".

ومن المقرر أن يغادر مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في وقت لاحق اليوم إلى تركيا للقاء أردوغان، في محاولة للتفاوض حول وقف إطلاق النار في شمال سوريا، بعد أن بدأت أنقرة مهاجمة المقاتلين الأكراد والمدنيين في سوريا.

إلا أن أردوغان أعلن أنه لن يلتقي بنس، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أثناء زيارتهما لأنقرة، مؤكدا في المقابل، أن زيارته للولايات المتحدة هي موضوع سيتم تقييمه في وقت لاحق.