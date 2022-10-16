انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه بمشاركة ممثلين عن 70 دولة

انطلقت صباح اليوم، فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع القاهرة للمياه، التي تستمر في الفترة من ١٦ إلى ١٩ أكتوبر، تحت شعار "المياه في قلب العمل المناخي"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن المقرر مشاركة ممثلين عن ٧٠ دولة، منهم ١٦ وفدا وزاريا و٥٤ وفدا رسميا و٦٦ منظمة دولية بإجمالي يزيد عن ١٠٠٠ مشارك، بحسب بيان لوزارة الري قبل أيام.



بدأت فعاليات الأسبوع بعدد من الجلسات الفنية، ومن المقرر أن تنعقد جلسة الافتتاح الرسمية في الخامسة والنصف مساء بكلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويهدف أسبوع القاهرة الخامس للمياه لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخي، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والعمل على دعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.



تناقش فعاليات الأسبوع هذا العام التحديات المناخية وتأثيرها على قطاع المياه ليكون بمثابة حدث تحضيري لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27.



وستنعقد "الجولة الأخيرة من الحوار السياسي حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمناطق الندرة المائية"، والتي تهدف للخروج بمقترحات لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصاً في القارة الإفريقية تمهيدا لمؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه الذي تنظمه الأمم المتحدة في مارس ٢٠٢٣.



كما سيتم عقد جلسة مفتوحة للتعريف بمحاور "المبادرة الرئاسية حول التكيف في قطاع المياه" والتي سيتم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ القادم بالإضافة لعرض ترتيبات "يوم في المياه"، كما سيعقد الاجتماع الأخير للجنة التوجيهية الخاصة بجناح المياه لاستعراض الأنشطة المقترحة بالجناح وأسماء المتحدثين بمشاركة ممثلين عن (هولندا – طاجكستان - المانيا – بريطانيا - منظمة الفاو - معهد إستكهولم الدولي للمياه).



وسينعقد "الاجتماع الرابع للجنة المشتركة رفيعة المستوى للمياه والزراعة التابعة لجامعة الدول العربية" لمتابعة التقدم في قرارات المجلس الوزاري المشترك للمياه والزراعة الثاني الذي عقد في يناير الماضي، ومن المقرر أيضاً عقد "المنتدى الثاني للاستثمار في مجال المياه بين البنك الإفريقي والاتحاد الأوروبي" والذي يهدف لدعم الجهود المبذولة لتحقيق الأمن المائي في قارة إفريقيا من خلال توفير منصة سنوية لمناقشة كيفية تحسين سياسات الاستثمار في المياه في البلدان الإفريقية، كما سينعقد مؤتمر رفيع المستوى حول "تعزيز سياسات تمويل المياه والاستثمار لمواجهة الطوارئ المناخية في منطقة المتوسط"، والذي ينظمه الاتحاد من أجل المتوسط بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.



ويتضمن أسبوع القاهرة الخامس للمياه مؤتمرا علميا يشمل العديد من الأنشطة الفنية، تشهد استعراض ١٣١ بحث من الجامعات والمراكز البحثية المصرية في ٥ جلسات فنية متخصصة في محاور (الأمن المائي والتغيرات المناخية - حماية الدلتاوات - التكيف في مجال المياه في ظل التغيرات المناخية - المياه والتغيرات المناخية والتعاون المستقبلي - الاستعداد وإدارة الكوارث المتعلقة بالمياه والمناخ) ، مشيرا إلى أن اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث تضم متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.



ومن المقرر عقد ٣ جلسات عامة لعرض آخر التقنيات والعلوم في مجال المياه، يحاضر فيها لفيف من وزراء المياه والعلماء الدوليين وأساتذة الجامعات المرموقة وممثلي المنظمات الدولية.



كما سيعقد "المنتدى الخامس للشباب الأفارقة المتخصصين في المياه" تحت شعار (الإدارة الذكية لمياه الري للتخفيف من آثار تغير المناخ)، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.



كما ستعقد ٤ مسابقات خلال الأسبوع هي مسابقة أفضل الممارسات الزراعية "حافظ عليها تلاقيها"، والتي يشارك فيها ٣٧٥ متسابقا، واختير أفضل (١٠) تجارب منها، ومسابقة "أطروحة الثلاث دقائق" والتي تقدم لها ٢٣ من طلبة الماجستير والدكتوراة من طلبة كليات الهندسة والعلوم والزراعة من الجامعات المصرية، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه"، والتي تقام لطلبة مدارس المتفوقين STEM والتي تقدم لها ما يزيد على ٢٥٠ طالبا بـ٧٢ مشروعا بحثيا في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه، ومسابقة "أفضل مشروع تخرج" والتي تقدم لها ٢٣ مشروعا من جامعات (عين شمس - القاهرة - الإسكندرية - زويل- أكاديمية العلوم والتكنولوجيا).



كما سينظم معرض بالتوازي مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة في قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في مجالات مختلفة متعلقة بالمياه مثل التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.



كما سينظم عدد من الزيارات الميدانية للمشاركين في الأسبوع لمشروعات حماية الشواطئ ومشروعات استخدام الطاقة الشمسية في الري والمركز القومي لبحوث المياه.